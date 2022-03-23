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Среда, 23 марта 2022, 08:56 мск

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В США заговорили о блокировке золотого запаса России

Фото: pixabay.com

Группа американских сенаторов и минфин США предложили заблокировать золотые резервы России в связи с военной спецоперацией на Украине, сообщает портал Axios. Российские запасы золота составляют примерно $132 млрд.

«Огромные запасы золота в России – один из немногих оставшихся активов, которые Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения», – цитирует портал заявление одного из авторов инициативы сенатора от штата Мэн Ангуса Кинга. По его мнению, «подвергая санкциями эти запасы, мы можем еще больше изолировать Россию от мировой экономики».

Отмечается, что разработанный сенаторами законопроект «направлен против способности России продавать золотые запасы». В случае его принятия, против американских компаний, которые совершают сделки с российским золотом или транспортируют его из резервов Банка России, будут применены вторичные санкции. Ограничения также коснутся организаций, которые продают золото физически или электронным способом в России.

По сведениям источников Axios, глава минфина США Джанет Йеллен встретится на этой неделе с четырьмя сенаторами, чтобы обсудить этот законопроект. Как отметил сенатор Кинг, документ может быть принят Сенатом уже на этой неделе.

Ранее группа законодателей в Палате представителей Конгресса США представила аналогичный законопроект. Как указывает издание, президент США Джо Байден также имеет полномочия вводить подобные санкции независимо от Конгресса.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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