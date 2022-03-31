Еще 12 россиян попали под британские санкции

Власти Великобритании расширили санкционный список в отношении России. В него включены 12 граждан России, а также российский телеканал RT, медиагруппа «Россия сегодня», следует из документа на сайте британского правительства.

В частности, в черный список попали начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, журналист Сергей Брилев, главред Sputnik International Антон Анисимов, глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров.

Британские власти объяснили санкции в отношении «России сегодня» деятельностью «в стратегически важной для российского правительства области» и его поддержкой.

Активы россиян и организаций будут заморожены.

Британское правительство также вычислило восемь российских бизнесменов, получивших «золотые паспорта» и попавших под санкции Великобритании. Власти не раскрывают их имена, но в правительстве подчеркнули, что Королевство – не «безопасная гавань» для «грязных денег», пишет Financial Times.

Ранее Лондон заявил, что продолжит давление на Москву, пока та полностью не «изменит свой курс». Британские власти не рассматривают вариант отмены санкций после того, как Россия решила сократить «военную активность» под Киевом и Черниговом.

Лондон, Наталья Рязанова

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