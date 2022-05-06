Все замы губернатора Комаровой оказались богаче шефа, а один – в 10 раз

Заместители губернатора Югры озвучили свои доходы за 2021 год. Все они оказались богаче губернатора Натальи Комаровой.

Статус самого состоятельного чиновника у первого заместителя главы округа, бывшего гендиректора страховой компании «Югория» Алексея Охлопкова, который задекларировал 65,7 млн рублей. В том числе доход по предыдущему месту работы – 36,9 млн руб. и доход от продажи ценных бумаг – 19,4 млн руб. Жена Охлопкова зарегистрировала доход в 63 млн рублей.

На втором месте первый зам Алексей Шипилов. Он получил 13,2 млн рублей, его жена – 3 млн рублей.

Третья позиция у главы аппарата, замгубернатора Анатолия Уткина – 12 млн рублей. Супруга Уткина заработала 1,8 млн рублей. Еще 7 тыс. рублей принес в семью несовершеннолетний ребенок.

На четвертом месте заместитель Всеволод Кольцов – 11,3 млн рублей. У его жены 5,9 млн рублей.

Пятое место делят заместители Алексей Забозлаев (он получил 10,6 млн рублей) и скандальный эзотерик Роман Генкель (заработал 10,6 млн рублей, его жена – 10,1 млн рублей).

Шестым номером идет Юрий Южаков с 8,5 млн рублей.

На седьмой позиции Александр Тиртока с 7,2 млн рублей. Его жена получила 0,5 млн рублей и почти 300 тысяч задекларировал несовершеннолетний ребенок.

На восьмом месте Вера Дюдина, у нее 7,6 млн рублей.

Последнее место у Владислава Нигматулина – 6,9 млн рублей.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»