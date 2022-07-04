В Югре будут снимать фантастику про аборигенов

В Югре начнут снимать фантастические фильмы на тему коренных народов Севера. Такой вывод можно сделать из сообщения правительства ХМАО о подписании договора между югорской «дочкой» кинопроизводственной компании «KD Studios» – ООО «Айсмедиа» и фондом «Югорская региональная гарантийная организация».

«Договор о сотрудничестве позволит нам уже в августе стартовать с первым проектом. На следующий год запланирована реализация еще 3 проектов, – рассказал основатель «KD Studios» Евгений Мелентьев. – Мы намерены говорить с аудиторией на понятном языке, используя универсальный жанр – фантастику, а также тему жизни коренных малочисленных народов Севера».

До конца 2023 года «KD Studios» – ООО «Айсмедиа» планирует снять в Югре пять проектов: полнометражные картины, сериалы и документальные циклы. О чем конкретно будут киноленты, не сообщаются.

Финансовую поддержку киностудии предоставит Фонд «Югорская региональная гарантийная организация». Для съемок будет привлечено финансирование ПАО «ТрансКапиталБанк» по программе льготного кредитования. Поручителем заема выступит фонд, – сообщили в правительстве. Подготовкой соглашения между киношниками и чиновниками занимался заместитель губернатора, приверженец духовных практик Роман Генкель.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»