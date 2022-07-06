Силовики завершили расследование коррупционного дела начальника управления из Нижневартовска

Расследование в отношении бывшего директора управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска Виталия Проскурякова завершено. Дело направили в суд. Фабулу уголовного дела напоминают в пресс-службе прокуратуры ХМАО 6 июля 2022 года.

«По версии следствия, в период с 2018 по 2019 годы обвиняемый получал от представителей коммерческих организаций вознаграждения на общую сумму свыше 1,6 млн рублей. Деньги передавались за выполнение в интересах организаций действий (бездействий), входящих в должностные обязанности директора, а именно за заключение договоров, беспрепятственное принятие товаров, работ, невыявление нарушений по условиям договоров», – уточняют в надзорной инстанции.

В СУ СК ХМАО добавляют: деньги бывший чиновник получил за предоставление объёмов работ по договору подряда на поставку запасных частей для дорожно-строительной техники и за предоставление объёмов работ по договору подряда на ремонт и обслуживание зданий и сооружений учреждения.

Бывший чиновник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«б,в», ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки и её получение в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Нижневартовск, Наталья Ефремова

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