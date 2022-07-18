Экс-руководитель ГСК «Югория» отправится в колонию за хищение 183 млн рублей

В Югре осудили бывшего руководителя ОАО «Государственная страховая компания «Югория» Владимира Волкова за растрату. Его признали виновным в хищении 183 млн рублей. Вместе с ним в деле был и ещё один фигурант, другой топ-менеджер страховой компании – Алексей Семенихин. Но ему удалось избежать наказания – уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности. По решениею суда, г-н Волков должен провести 7,7 лет в колонии общего режима.

Расследованием дела занималось главное следственное управление следственного комитета РФ.

«С апреля 2005 по январь 2012 года Владимир Волков и Алексей Семенихин, являясь поочередно генеральными директорами ОАО «ГСК «Югория», учреждённого правительством ХМАО, похитили путём заключения фиктивных договоров перестрахования 183 млн рублей», – говорится в сообщении следователей 18 июля 2022 года.

Имущество обвиняемых было арестовано, добавляют в СКР

Ранее на сайте ГСК «Югория» сообщалось, что г-н Волков в 2007 году избран депутатом Тюменской областной Думы от партии «Единая Россия». В 2008 году – отмечен почётным званием «Заслуженный экономист РФ» за заслуги в области российской экономики и финансовой деятельности. В 2-010 году он перешёл на работу в правительство ХМАО на должность директора департамента государственной собственности.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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