Экс-руководители СК «Югория» ответят за растрату 183 млн рублей

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывших генеральных директоров ОАО «Государственная страховая компания «Югория» Владимира Волкова и Алексея Семенихина. Как сообщили в СКР, их обвиняют в особо крупной растрате (ч.4 ст.160 УК РФ).

Следствие считает, что с апреля 2005 по январь 2012 года Волков и Семенихин, являясь поочередно генеральными директорами ОАО «ГСК «Югория», учрежденного правительством ХМАО-Югры, похитили 183 млн рублей. Сделали они это, якобы, заключая фиктивные договоры перестрахования.

Следователи наложили арест на имущество фигурантов дела для обеспечения возмещения причиненного ущерба. Материалы уголовного дела направлены заместителю генпрокурора для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 18.02.21

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