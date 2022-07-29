На всей территории Югры вводится особый противопожарный режим

На всей территории Югры с 29 июля 2022 года вводится особый противопожарный режим. Такое решение приняли в правительстве округа. Это делается в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, повышения мер ответственности юридических и физических лиц за нарушение требований пожарной безопасности, – говорится на сайте правительства.

Напомним, с сегодняшнего дня в округе отменен действовавший ранее режим чрезвычайной ситуации в лесах. По состоянию на 9 утра 29 июля, на территории автономного округа действуют 22 лесных пожаров на площади 3754,2 га, из них 9 локализованных лесных пожара на площади 3028 га, ландшафтные пожары отсутствуют.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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