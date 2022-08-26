Власти Югры на треть сократили квоты на гастарбайтеров

Власти Югры уменьшили размер потребности округа в привлечении иностранных работников. В 2023 году в ХМАО разрешено приехать 136 гастарбайтерам, что что на 27,3 % меньше квоты 2022 года (187 человек).

Согласно данным правительства, в следующем году югорские компании выпишут из-за границы инженеров по буровзрывным работам, инженеров по добыче нефти и газа, геологов, жестянщиков, колористов, поваров, полировщиков, агентов по снабжению, администраторов зала, переводчиков, экспедиторов. Но больше всего, как выяснилось, Югра нуждается в продавцах непродовольственных товаров (38 человек) и массажистах (45 человек).

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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