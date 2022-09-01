СМИ сообщили о смерти председателя СД «Лукойла» Равиля Маганова

В Москве из окна больницы выпал и разбился насмерть председатель совета директоров нефтяной компании «Лукойл» Равиль Маганов. ЧП случилось 1 сентября 2022 года на территории Центральной клинической больницы (ЦКБ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По данным собеседника издания, падение произошло из окна палаты, в которой проходил лечение топ-менеджер.

Маганов в 1980-х годах работал в «Лангепаснефтегазе», вошедшем затем в состав «Лукойла».

Москва, Наталья Ефремова

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