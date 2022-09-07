В Югре два города получат деньги на создание приютов для животных

Власти Югры выделили деньги двум городским округам на создание приютов для животных. В 2022 году Нягань получит 4 млн рублей, а Радужный почти 1,2 млн рублей. Соответствующее постановление подписала губернатор Наталья Комарова.

По меркам ХМАО суммы скромные. К примеру, администрации Нефтеюганского и Белоярского районов получили на эти цели 17,7 млн рублей, а в Сургуте планировали строить приют для бездомных животных на тысячу голов за 100 млн рублей.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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