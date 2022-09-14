Мошенники шлют жителям Югры посылки с туалетной бумагой

Жительница Пыть-Яха, решавшая приобрести одежду через интернет, попалась на удочку мошенников. На одном из сайтов женщина оформила покупку спортивного костюма с почтовой доставкой. При получении посылки она заплатила более 3 тысяч рублей, но когда вскрыла бандероль, то обнаружила вместо костюма несколько рулонов туалетной бумаги.

Стоит отметить, что ежедневно жители округа отдают мошенникам по нескольку миллионов рублей. За прошедшие сутки югорчане потеряли порядка1 млн рублей, – сообщили в УМВД по ХМАО. Сотрудниками полиции зарегистрировано 14 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Жители региона пытаются приобрести различные товары на просторах интернета, верят незнакомцам и ждут различных компенсаций.

Так, например, в дежурную часть Сургутского района обратился гражданин 1952 года рождения, который пояснил, что с августа месяц неизвестный мужчина под предлогом возмещения денег за приобретенные ранее лекарства, похитил у него порядка 53 тысяч рублей, а после перестал выходить на связь.

По аналогичной схеме отдала свои сбережения и 72-летняя пенсионерка из Сургута. Накануне женщине позвонил неизвестный и представился «юристом» компании по возврату компенсаций. Введя сургутянку в заблуждение, злоумышленнику удалось украсть у пожилой женщины порядка 40 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Пыть-Ях, Ольга Федорова

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