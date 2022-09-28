С начала 2022 года жители Югры перевели мошенникам 452 млн рублей

Полиция ХМАО посчитала общую сумму ущерба от телефонных и интернет-мошенничеств. Как выяснилось, с начала года югорчане перевели мошенникам уже 452 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства 28 сентября.

Ежедневно полиция Югры сообщает о новых фактах мошенничеств, однако жители округа по-прежнему верят злоумышленникам и попадаются на их уловки.

Например, сегодня, 28 сентября, правоохранители сообщили о жителе Когалыма, который хотел вызвать проститутку и дистанционно оплатил услуги девушки по вызову на 33 тыс. рублей. Однако проститутка так и не пришла. И тогда мужчина обратился в полицию.

В Нижневартовске 76-летняя пенсионерка 3 дня ходила по разным банкам, как ей велели мошенники, чтобы «обезопасить» свои накопления. Однако в итоге выяснила, что на неё оформлено 2 кредита.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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