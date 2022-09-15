Бастрыкин проверит работу югорских следователей после жалоб жителей на дела в отношении врачей

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал работу следователей в ХМАО. Он поручил провести проверку в следственном управлении автономного округа после личного приёма, на котором жители Югры пожаловались ему на возможные нарушения в работе СУ СК Югры. Об этом сообщается на официальном сайте СКР.

Примечательно, что вопросы жителей Югры касались расследования случаев гибели детей после медицинских манипуляций.

Одна из обратившихся к г-ну Бастрыкину женщин рассказала, что после приёма у стоматолога погиб её 18-летний сын. В августе 2021 года юноша обратился в БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника» с жалобами на покраснение в области зуба, а также увеличение лимфатических узлов. Зуб ему удалили. Однако ему стало хуже, его госпитализировали. Спасти юношу не смогли – в сентябре 2021 года он скончался. Женщина обратила внимание главы СКР на длительность экспертиз и других действий в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Другая женщина рассказала о трагедии в БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр». В январе 2021 года он родила там ребёнка, однако малыш погиб.

«Женщина не согласна с выводами судебно-медицинской экспертизы, которая не установила вины врачей, и считает, что уголовное дело, возбужденное по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), расследуется ненадлежащим образом, допущена волокита», – уточнили в следственном комитете России.

Александр Бастрыкин заслушал доклад руководителя СУ СК по ХМАО Михаила Мокшина.

«Глава СК России отметил неудовлетворительную работу подчинённых при расследовании обоих уголовных дел, в том числе в области проведения судебно-медицинских экспертиз. В отношении всех сотрудников, причастных к расследованию, назначена служебная проверка. Также назначена процессуальная проверка в отношении следователя, в чьём производстве находятся данные уголовные дела. Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России изучить материалы уголовных дел и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства. Судебно-экспертному центру СК России поручено подключиться к вопросу проведения дополнительной судебно-медицинской экспертизы в учреждениях Москвы либо Санкт-Петербурга», – говорится на сайте ведомства.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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