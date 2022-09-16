В Нижневартовске осудят анестезиолога, после наркоза которого во время операции на колене скончался юноша

В Нижневартовске правоохранители передали в суд уголовное дело в отношении врача анестезиолога-реаниматолога. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Медик давал наркоз юноше во время плановой операции два года назад – 23 сентября 2020 года. После наркоза пациент получил осложнения, впал в кому, долгое время находился в больнице, но спасти его так и не удалось. Юноша скончался.

Как сообщают в прокуратуре ХМАО, врач – сотрудник Нижневартовской окружной клинической детской больницы. Он «применил для анестезии лекарственные средства без учёта их взаимодействия между собой, что привело к отрицательному эффекту, в послеоперационный период не оказал пациенту необходимый уход и медицинскую помощь».

В следственному правлении СК Югры добавляют, что это была операция на коленном суставе под общим наркозом. «Врач анестезиолог-реаниматолог ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности по наблюдению за пробуждением пациента, не выявил ухудшение состояния его здоровья, что повлекло поражение головного мозга, приведшее к нарушению сердечного ритма и смерти несовершеннолетнего», – говорится в сообщении следователей.

Квалификация уголовного дела – ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Врач вину не признал.

По данным агентства «Новый День», на скамье подсудимых окажется анестезиолог Рустам Назаров.

Об этом случае не раз писали в местной прессе – внимание к инциденту пытались привлечь родственники юноши – Артура Арутюняна, когда мальчик был ещё жив. Как сообщали сами родные парня, он поступил в больницу с диагнозом «вывих левого надколенника».

«Первую неделю нам говорили, что ребёнок находится в медикаментозной коме, а по факту кома была своя. Нам постоянно говорили, что лечимся, чтоб мы никуда не обращались, т.к. у врачей будет меньше времени заниматься нашим сыном. Это зам.главврача Болотская Т.Г.,зав.отделением ОАР Кучерявый. Мы стали звонить в Депздрав Югры, он отреагировал ведомственной проверкой от 09.11.2020 года, на основании которой виноватыми оказались врач-реаниматолог Назаров Р.Г. и зав реанимации Кучерявый, им сделали дисциплинарное взыскание. От медперсонала больницы мы узнали, что ни в отделении ортопедии, ни в ОАР на тот момент не было палаты пробуждения и ставки медсестры, которая присматривает за пациентами после операции», – писали родственники в петиции www.change.org ещё год назад.

Они указывали, что за юношей анестезиолог наблюдал всего 7 мнут, а должен был – несколько часов.

Сообщение о передаче дела в суд опубликовано после того, как глава следственного комитета России Александр Бастрыкин жёстко раскритиковал сотрудников СУ СК ХМАО за долгое и некачественное следствие по уголовным делам из-за некачественного оказания медпомощи в Нижневартовске.

Нижневартовск, Наталья Ефремова

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