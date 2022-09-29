В вахтовых поселках Югры будут формировать избиркомы

Депутаты думы Югры 29 сентября внесли изменение в избирательное законодательство, которые позволят формировать избирательные участки в вахтовых поселках. Ранее такую же норму ввели у сея депутаты Тюменской областной думы. Это делается для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Напомним, тюменские коммунисты отказались голосовать за внесение изменений, по мнению депутатов от КПРФ, они могут повлечь за собой фальсификацию результатов голосования.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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