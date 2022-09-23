«К пяти ночи из леса вынесут кучу бюллетеней»: тюменская облдума сняла ограничения по голосованию на вахте

Тюменская областная дума на заседании 23 сентября утвердила законопроект, позволяющий формировать участковые избирательные комиссии из вахтовиков (в том числе, не входящих в резерв составов участковых комиссий) непосредственно в вахтовых поселках.

Кроме того, депутаты закрепили право такой комиссии на увеличение количества бюллетеней на избирательном участке.

«Например, у нас есть «РН-Уватнефтегаз», голосующий на территории Уватского района. На таких участках можно будет увеличить число бюллетеней. Общая норма такова – число бюллетеней выдаваемых на каждый участок, не должно превышать более, чем на 0,5% число зарегистрированных избирателей. Вот эта норма не будет действовать в случае, если голосуют вахтовики», – объяснил секретарь регионального избиркома Андрей Николаев.

Его слова дополнила бывший вице-губернатор Ямала Ирина Соколова. Она сообщила, что существует большая проблема по формированию избирательных комиссий в труднодоступных территориях. «Легче их сформировать их из числа вахтовиков, работающих на месторождении», – сказала Соколова.

У депутатов возникли вопросы относительно компетентности будущих членов избирательных комиссии вахтовых поселках.

«Сейчас члены комиссий проходят обучение, тестирование, сдают экзамены. В вахтовые же поселки люди приезжают отработать на месяц. Следовательно к работе в комиссиях вы будете допускать людей необученных, не прошедших тестирование и экзамены, не знающих избирательное законодательство», – предположил Олег Гальченко.

В ответ представитель избиркома сообщил, что в Уватский район с переносными урнами вылетают на вертолете только профессионально подготовленные члены УИК, а на Ямале в составы избирательных комиссий заводят членов из резерва, которые обязательно проходят обучение.

«Я правильно понимаю, что если раньше количество бюллетеней было ограничено, то сейчас ни у кого нет понимания, сколько всего, в конце концов, бюллетеней вынесут из леса?», – спросил Иван Левченко.

Андрей Николаев пояснил, что очень часто подготовленные избиркомом списки лиц, собирающихся проголосовать на вахте, к началу голосования теряют актуальность, поскольку число избирателей по разным причинам вырастает (например, предприятие задержало вахту на 1-2 месяца – прим. ред.).

«Если люди не успели подать за три дня в рамках «мобильного избирателя» заявления, то избирком их в списки не включил. Но мы не должны ограничивать избирательные права людей, если их стало больше по факту», – прокомментировал законодательные изменения Николаев.

В ответ коммунист Левченко заявил, что фракция КПРФ категорически отказывается поддерживать законопроект.

«Мы и в Госдуме об этом говорили. Мы не понимаем, сколько людей там будет голосовать, будут ли допущены туда наши наблюдатели. В итоге это выглядит так: к часам к четырем, к пяти ночи из леса вынесут кучу бюллетеней. За кого голосуют в лесу, мы примерно понимаем. Поэтому мы категорически против», – сказал Иван Левченко.

С ним не согласился единоросс, гендиректор «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский, который заявил, что власть обязана обеспечить вахтовикам комфортное и удобное голосование.

«Это не должно быть так: когда на один час приезжает комиссия в поселок и все бросают работу и бегут голосовать. Должно быть, как в городах – с 8 утра до 8 вечера организованы выборы, – сказал Ваховский. – Это правильное решение, оно позволит людям комфортно исполнить свой гражданский долг».

В итоге большинством голосов (34) тюменская облдума приняла законопроект. Против высказались восемь депутатов. Изменения в региональное законодательство были внесены с целью его приведения в соответствие с федеральным.

Тюмень, Ольга Федорова

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