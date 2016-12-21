СМИ сообщили о гибели двух граждан России в ДТП в Таиланде / В посольстве РФ эту информацию пока не подтверждают

Публикации за 21.12.16

В Таиланде разбился микроавтобус с туристами, ехавшими с острова Пхукет в так называемый «визовый рейс» к границе Таиланда с Малайзией. По данным полиции, в результате аварии погибли 3 человека, двое из которых – российские граждане, третья погибшая – гражданка одной из азиатских стран, еще 7 пострадали. Об этом сообщает издание The Phuket news со ссылкой на представителя полиции провинции Пхангнга.

По информации издания, ДТП произошло около 7:30 по местному времени. Микроавтобус съехал с трассы и на огромной скорости врезался в жилой дом в районе Муанг. Правоохранители предполагают, что водитель во время дождя не справился с управлением и допустил аварию. Всего в автобусе, сообщили в полиции, находились 10 человек. Подробности происшествия не уточняются.

Автобус вез туристов, у которых заканчивался срок безвизового пребывания в Таиланде, к границе с Малайзией для выезда из страны и обратного въезда, чтобы открыть новый 30-дневный период безвизового пребывания.

Ростуризм пока не располагает данными о пострадавших в ДТП российских гражданах и находится на связи с дипломатическими службами РФ в Таиланде, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства. Собеседница агентства допустила, что организованных туристов среди них не было.

Между тем заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Соснов пока не подтвердил гибель россиян. По его словам, тела погибших пока не идентифицированы и сведений об их гражданстве нет. Дипломат добавил, что среди пострадавших есть одна гражданка России. В настоящее время женщине оказывают медицинскую помощь. Полученные ею травмы не угрожают жизни, заявили врачи.

Фото The Phuket news.

Бангкок, Светлана Петрова

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