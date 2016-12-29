СК просит арестовать 17-летнего москвича, задушившего младшего брата / Подростку предъявлено обвинение в убийстве ребенка

Публикации за 29.12.16

Семнадцатилетнему москвичу, задержанному накануне по подозрению в убийстве своего10-летнего брата, предъявлено обвинение. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.

Следствие просит суд избрать в отношении подростка меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вечером 27 декабря в квартире одного из жилых домов по Ломоносовскому проспекту в Москве было обнаружено тело 10-летнего ребенка с признаками насильственной смерти. Мальчик был задушен. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Сотрудники полиции и следователи «по горячим следам» задержали возможногоубийцу – 17-летнего брата ребенка.

По данным РЕН ТВ, у подозреваемого с матерью произошел конфликт, а младший брат заступился за женщину. Тогда подросток задушил того пакетом и сбежал. Всего в семье было трое детей

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 29.12.16

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