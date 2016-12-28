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Скандалы и происшествия

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Публикации за 28.12.16

Схвачен подросток, убивший своего младшего брата в Москве

Схвачен подросток, убивший своего младшего брата в Москве

Московские правоохранители задержали 17-летнего подростка по подозрению в убийстве своего 10-летнего брата, сообщает Следственный комитет России.

По данным следователей, во время допроса тинейджер признал вину. В то же время следствие не уточнило мотивов преступления. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Вечером 27 декабря в квартире одного из жилых домов по Ломоносовскому проспекту в Москве было обнаружено тело 10-летнего ребенка с признаками насильственной смерти. Мальчик был задушен. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

По данным РЕН ТВ, у подозреваемого с матерью произошел конфликт, а младший брат заступился за женщину. Тогда подросток задушил того пакетом и сбежал. Всего в семье было трое детей.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 28.12.16

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