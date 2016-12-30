Учителя еще одной забайкальской школы грозят забастовкой из-за долгов по зарплате / Профсоюзы просят Медведева срочно исправить ситуацию. «Иначе будет социальный взрыв»

Публикации за 30.12.16

Учители еще одной школы в Забайкалье пригрозили начать забастовку из-за задержки зарплаты. Педагоги школы №4 в поселке Карымское Карымского района направили открытое письмо губернатору края Наталье Ждановой, президенту РФ Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву, в котором предупредили о приостановке работы с 13 января в случае невыплаты 50% заработной платы за декабрь уходящего года, сообщает издание «Забмедиа». В документе свои подписи поставил 21 педагог.

По данным учителей, 28 декабря педагогам были выплачены остатки по заработной плате за ноябрь текущего года и аванс в размере 6% за декабрь. «Нас такая ситуация не устраивает, – цитирует издание текст обращения. – По Трудовому кодексу первая половина оплаты за месяц составляет не менее 50%, выплаты за коммунальные услуги приостановлены, а оплачивать все услуги нужно до 10 числа каждого месяца, в противном случае начисляется пеня».

«Уже второй месяц происходит задержка заработной платы, индексация (мизерная) не выплачивается», – жалуются сотрудники школы.

Учитель начальных классов карымской школы Марина Наумова заявила в комментарии порталу, что педагоги согласны получить даже 40-50%, «потому что понимаем – кризис». Но даже этих денег учителя не получили. «… Ситуация очень накалена, – отметила Наумова. – Много молодых педагогов, у которых дети на руках, учителя, у которых ипотеки, ссуды».

Напомним, 28 декабря педагоги школы №3 в поселке Дарасун Карымского района края обратились с открытым письмом к губернатору региона Наталье Ждановой, в котором пригрозили приостановить работу с 9 января, если им не выплатят половину заработной платы за декабрь.

«За декабрь поступил аванс в размере 8%, в пересчете на зарплату учителей – в среднем 1,5 тысячи рублей на учителя. Нас такая ситуация не устраивает, по Трудовому кодексу первая половина оплаты за месяц составляет 50%, – цитирует письмо учителей портал «Чита.ру». – У большинства педагогов есть кредиты, ипотеки». Свои подписи под обращением поставили 19 педагогов учебного заведения.

Зампредседателя краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Нэлла Поликарпова заявила, что учителя в Забайкалье после новогодних праздников могут пойти на приостановку работы из-за задержки зарплаты и выплаты всего 5% аванса за декабрь.

Сегодня стало известно, что Общероссийский профсоюз образования обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой вмешаться в ситуацию с задержкой выплаты зарплат учителям в Забайкалье. Текст телеграммы Медведеву опубликовала забайкальская краевая организация профсоюза работников народного образования и науки РФ.

«В преддверии новогодних праздников из районов Забайкальского края в очередной раз поступают тревожные сообщения о невыплате работникам в полном объеме заработной платы за отработанное время в декабре, в связи с чем, растёт социальное напряжение в коллективах образовательных организаций», – говорится в телеграмме.

Забайкальский край столкнулся с серьезными финансовыми проблемами и ростом протестных настроений среди населения в 2015 году. В результате в марте в регионе прошла первая за 15 лет в России забастовка учителей. На работу не вышли несколько десятков педагогов. Кроме того, осенью того же года состоялся митинг профсоюзов, на котором 1,5 тысячи протестующих читинцев выступили против задержек зарплат. Сотрудники госучреждения «Единый социальный расчетный центр», оплачивающие соцуслуги по всему региону, грозили властям забастовкой. В декабре начались акции протеста учителей из-за долгов по выплатам. Тогдашний губернатор Забайкалья Константин Ильковский обвинил в росте долгов регионов политику Москвы.

Чита, Светлана Петрова

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