Забайкальские учителя снова грозят забастовкой из-за задержек зарплат (СКРИНШОТ) / «Как можно прожить на аванс к Новому году в размере 1,5 тысячи?»

Публикации за 28.12.16

Учителя школы в Забайкалье пригрозили начать забастовку из-за задержки зарплаты. На такой шаг готовы пойти отчаявшиеся педагоги школы №3 в поселке Дарасун Карымского района края. Учителя сегодня обратились с открытым письмом к губернатору региона Наталье Ждановой, в котором грозят приостановить работу с 9 января, если им не выплатят половину заработной платы за декабрь. Обращение также будет направлено президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву.

«За декабрь поступил аванс в размере 8%, в пересчете на зарплату учителей – в среднем 1,5 тысячи рублей на учителя. Нас такая ситуация не устраивает, по Трудовому кодексу первая половина оплаты за месяц составляет 50%, – цитирует письмо учителей портал «Чита.ру». – У большинства педагогов есть кредиты, ипотеки». Свои подписи под обращением поставили 19 педагогов учебного заведения.

Кроме того, о неполных выплатах сообщила учитель одной из школ Читы. По словам педагога, их проинформировали, что выделенных средств хватит лишь на выплату 12% декабрьской зарплаты, хотя раньше им обещали аванс в 30%.

Забайкальский край столкнулся с серьезными финансовыми проблемами и ростом протестных настроений среди населения в 2015 году. В результате в марте в регионе состоялась первая за 15 лет в России забастовка учителей. На работу не вышли несколько десятков педагогов. Кроме того, осенью того же года состоялся митинг профсоюзов. 1,5 тысячи протестующих читинцев выступали против задержек зарплат. Сотрудники госучреждения «Единый социальный расчетный центр», оплачивающие соцуслуги по всему региону, грозили властям забастовкой. В декабре начались акции протеста учителей из-за долгов по выплатам. Тогдашний губернатор Забайкалья Константин Ильковский обвинил в росте долгов регионов политику Москвы.

В середине ноября 2016 года стало известно о том, что учителя Новочарской средней школы №2 Каларского района Забайкалья пригрозили забастовкой из-за невыплаты зарплаты за октябрь и частично – за сентябрь. По словам одного из сотрудников школы, учредитель образовательного учреждения в лице администрации Каларского района не погасил долги перед теплоснабжающей организацией, из-за чего счета образовательного учреждения были заблокированы. Отмечалось, что Следственный комитет проверяет информацию о задержках зарплат в новочарской школе.

Ранее сообщалось, что власти Забайкалья планируют взять в кредит более 300 млн рублей в коммерческом банке, чтобы произвести выплату зарплаты бюджетникам.

Добавим, что глава Читы Анатолий Михалев на заседании фракции «Единой России» в гордуме 19 декабря не исключил социальный взрыв, урезание зарплаты педагогам и выход учителей на протестные митинги в следующем году в Чите из-за дефицита 675 млн рублей в городской казне на сферу образования.

Письмо учителей, оказавшееся в распоряжении редакции «Чита.Ру»

Чита, Светлана Петрова

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