Учителя в Забайкалье выйдут на протест из-за задержек зарплат «Не платит за ЖКХ мэрия, а страдаем мы»

Около 80 забайкальских учителей и воспитателей детсадов города собираются 14 июня выйти на протестный пикет. Педагоги требуют от местных властей разблокировать счета образовательных учреждений, из чего они вынуждены добиваться выплаты зарплаты и отпускных через суд, сообщает Федерация профсоюзов Забайкалья.

Ожидается, что 80 работников четырех детских садов и четырех школ города Петровск-Забайкальского выстроятся вдоль улицы 50 лет ВЛКСМ с транспарантами, призывающими городскую власть к решению проблемы заблокированных счетов, говорится в сообщении профсоюзов. Из-за сложившейся ситуации учителя и воспитатели вынуждены получать заработную плату и отпускные через суд.

По информации Минтруда и соцзащиты населения Забайкальского края, на 1 июня в Петровске-Забайкальском заблокированы счета 18 образовательных учреждений. Задолженность перед работниками сферы образования составляет более 800 тыс. рублей.

В краевом Министерстве образования объяснили задержки выплаты зарплат педагогам задолженностью муниципалитетов по ЖКХ, передает портал «Забмедиа». В пресс-службе ведомства отметили, что субвенция для выплаты зарплаты работникам образования за май 2017 года была направлена во все муниципальные районы края, в том числе в город Петровск-Забайкальский. Сейчас правительство края прорабатывает «пути решения сложившейся проблемы», добавили в пресс-службе.

Напомним, в середине ноября прошлого года учителя Новочарской средней школы №2 Каларского района Забайкалья пригрозили забастовкой из-за невыплаты зарплаты за октябрь и частично – за сентябрь. По словам одного из сотрудников школы, учредитель образовательного учреждения в лице администрации Каларского района не погасил долги перед теплоснабжающей организацией, из-за чего счета образовательного учреждения были заблокированы.

Забайкалье столкнулось с серьезными финансовыми проблемами и ростом протестных настроений среди населения в 2015 году. В результате в марте в регионе состоялась первая за 15 лет в России забастовка учителей. На работу не вышли несколько десятков педагогов. Кроме того, осенью того же года состоялся митинг профсоюзов. 1,5 тысячи протестующих читинцев выступали против задержек зарплат. Сотрудники госучреждения «Единый социальный расчетный центр», оплачивающие соцуслуги по всему региону, грозили властям забастовкой. В декабре начались акции протеста учителей из-за долгов по выплатам.

На тот момент губернатор Забайкалья Константин Ильковский обвинил в росте долгов регионов политику Москвы. Затем Ильковский покинул пост в связи с критикой исполнения программы расселения аварийного жилья, регион возглавила спикер парламента Наталья Жданова.

Чита, Светлана Петрова

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