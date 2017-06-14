«Правительство, вспомни об учителе!»: забайкальские педагоги протестуют из-за невыплаты отпускных / Учителя требуют разблокировать счета школ

Десятки учителей и воспитателей детсада сегодня вышли на протестный пикет в городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края. Педагоги потребовали от властей разблокировать счета 16 образовательных учреждений, из-за которых работники образования вынуждены добиваться выплаты заработной платы и отпускных через суд. Участников пикета сопровождали сотрудники полиции, опасаясь, что недовольные работники образования могут перекрыть дорогу, сообщает Федерация профсоюзов Забайкалья.

Акция протеста на улице 50 лет ВЛКСМ, продолжавшаяся два часа, собрала 48 участников – учителей четырех школ и сотрудников одного детского сада. По словам руководителя Петровск-Забайкальской районной организации профсоюза работников народного образования Натальи Федоровой, педагоги недавно получили зарплату за май, хотя в решении суда, через который они вынуждены требовать положенные по закону выплаты, значится и отпускные. Именно их учителям и воспитателям приходится выбивать у властей с помощью протестов.

Педагоги вышли на пикет с лозунгами «Власть не оставила нам выбора», «Правительство, вспомни об учителе!», «Униженный учитель – плохое образование», «МРОТ – по закону!», «Даешь открытие всех счетов!», «Образование едино в своих требованиях» и другие. В профсоюзе отметили, что на месте проведения протестной акции дежурили полицейские, опасаясь, что протестующие могут перекрыть дорогу.

Фото: Федерация профсоюзов Забайкалья

Фото: zab.ru

Федорова рассказала, что «сама подготовка к акции встретила сильное противодействие со стороны властей, руководителей образовательных организаций». По ее словам, чиновники использовали «недостойные методы воздействия на работников в виде устного запрета выхода на публичное мероприятие, что нарушает норму 31-й статьи Конституции РФ».

К пикетчикам вышел глава комитета по образованию горадминистрации Николай Островский. Он сообщил, что в муниципалитете нет средств на разблокировку счетов, но отпускные, тем не менее, пришли. Чиновник пообещал, что средства будут выплачены в полном объеме «на этой или следующей неделе». На вопрос пикетчиков о том, какие меры предпринимаются по разблокированию счетов, Островский ответил, что в муниципалитете нет средств, и долги продолжают расти, передает «Забмедиа».

На сегодняшний день задолженность по отпускным перед работниками образования в Петровск-Забайкальском составляет более 800 тысяч рублей. Счета же образовательных учреждений, по словам Федоровой, заблокированы на сумму около 30 млн рублей. Она отметила, что с начала года арестованы счета 16 учреждений за долги муниципалитета на содержание зданий образовательных организаций.

Министр образования Забайкальского края Андрей Томских, комментируя протест педагогов, заявил, что ситуация с блокировкой счетов школ и детсадов проблема не министерства образования края, а муниципальная и существует уже несколько лет.

«Счета блокируются из-за долгов местной власти за образовательные учреждения перед ресурсоснабжающими организациями. Поэтому край, собственно говоря, ничего не должен с точки зрения субвенций, которые поступают муниципалитетам. Это должна быть активная работа муниципальной власти по решению проблем, которые перед ней стоят по недопущению блокировки счетов», – заявил министр. По его словам, размер задолженности учреждений образования только по исполнительным листам в регионе составляет 83 млн рублей, из которых 47 млн рублей приходится на протестующий Петровск-Забайкальский.

На пикет учителей и воспитателей отреагировало региональное управление Следственного комитета РФ. И.о. руководителя регионального следственного управления Алексей Вольный назначил проведение доследственной проверки по факту задержки выплаты заработной платы, говорится в сообщении ведомства. «По имеющимся в СМИ данным, речь идет о работниках 16 образовательных учреждений Петровск-Забайкальского района, которые из-за заблокированных банковских счетов учреждений вынуждены каждый раз обращаться в суд для выплаты заработной платы», – отметили в СКР. В ближайшее время следователи выяснят все обстоятельства проблемной ситуации. «Будут установлены конкретные учреждения, в которых происходят задержки заработной платы и их сроки, а также опрошены работники и руководство этих учреждений, изучены необходимые документы», – говорится в сообщении.

Проблемы с выплатой зарплат бюджетникам в Забайкалье начались в 2015 году и спровоцировали рост протестных настроений среди населения. В результате в марте 2016 года в регионе состоялась первая за 15 лет в России забастовка учителей. На работу не вышли несколько десятков педагогов. Кроме того, осенью того же года прошел митинг профсоюзов. 1,5 тысячи протестующих читинцев выступили против задержек зарплат. Тогдашний губернатор края Константин Ильковский обвинил в росте долгов регионов политику Москвы. Затем Ильковский покинул пост в связи с критикой исполнения программы расселения аварийного жилья, регион возглавила спикер парламента Наталья Жданова.

Чита, Светлана Петрова

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