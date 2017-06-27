Региональные правительства не справляются с бюджетными кредитами

Социальная нагрузка на регионы не позволяет вовремя погашать кредиты федеральному центру. За первые пять месяцев года субъекты РФ вернули только 20% бюджетных займов, которые должны выплатить до конца года. По словам экспертов, в этом случае есть два выхода из ситуации: либо снизить социальную нагрузку, либо дать еще больше денег. Иначе региональные правительства начнут занимать у банков, где условия возврата кредитов значительно жестче.

По данным Минфина, с начала года субъекты вернули только 39,8 млрд рублей, тогда как поступления в казну к этому моменту должны были составить 96 млрд рублей. В общей сложности регионам предстоит выплатить по итогам 2017 года 226 млрд рублей, пишут «Известия». Кроме того, Министерство финансов готовится предоставить новые займы в размере 200 млрд рублей.

Высокая долговая нагрузка и повышение социальных обязательств, усугубляющих ситуацию, в последние несколько лет делают региональные бюджеты центром внимания Минфина. В некоторых субъектах накопленный долг уже перекрыл собственных годовой доход. В целом по стране, по данным аналитиков S&P, доля помощи федерального центра достигла 15% в доходах регионов и 3% в их валовом продукте.

Тем не менее, Минфин пока не торопится бить тревогу. Как правило, основные поступления по займам субъектов поступают в казну во второй половине года, поэтому в финансовом ведомстве критичной эту ситуацию не считают. Однако всегда есть риск, что региональные правительства обратятся за помощью к банкам и начнут брать коммерческие кредиты, чтобы расплатиться с федеральным центром.

Самая сложная ситуация наблюдается в Хакасии, а также в Костромской, Томской и Астраханской областях. По словам экспертов, нагрузка на бюджеты возросла именно по причине большой доли коммерческих займов, так как обслуживание банковских кредитов намного дороже, чем бюджетных. При этом в регионах практически не осталось залога под кредиты. Если раньше в качестве залога использовались земельные ресурсы, то теперь они исчерпаны.

В этой ситуации правительству либо придется выделить регионам больше денег, либо сократить социальную нагрузку. По мнению экспертов, первый вариант все же вероятнее.

Тем временем, работники бюджетной сферы уже начали испытывать на себе затруднения с финансами региональных правительств. Так в Забайкалье из-за задержек заработной платы бастуют учителя. По информации Минтруда и соцзащиты населения Забайкальского края, на 1 июня в Петровске-Забайкальском заблокированы счета 18 образовательных учреждений. Задолженность перед работниками сферы образования составляет более 800 тыс. рублей. Из-за сложившейся ситуации учителя и воспитатели вынуждены получать заработную плату и отпускные через суд.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.06.17

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