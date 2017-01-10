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Скандалы и происшествия

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Публикации за 10.01.17

Арестована секретарь руководителя администрации главы Хакасии / Её обвинили в пособничестве в хищении 195 млн бюджетных рублей

Арестована секретарь руководителя администрации главы Хакасии Её обвинили в пособничестве в хищении 195 млн бюджетных рублей

В уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере в сфере госзакупок медицинского оборудования в Хакасии прибавилось фигурантов. Вслед за руководителем администрации главы республики Владимиром Бызовым суд заключил под стражу его 26-летнего секретаря. Арестованной предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере с использованием служебного положения), сообщает республиканское управление Следственного комитета РФ.

Напомним, 30 декабря суд арестовал на два месяца обвиняемого в получении многомиллионной взятки руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова. По версии следствия, чиновник действовал в составе организованной преступной группы, похитившей средства из бюджета. Также в деле фигурируют еще три чиновника из ГКУ «Межведомственный центр организации закупок» и четыре директора подконтрольных им коммерческих организаций. Они обвиняются в закупках лекарств и медицинского оборудования для больниц и поликлиник Хакасии по ценам, значительно превышающим среднерыночные. Используя данную схему, по версии следователей, фигуранты похитили 195 млн рублей из казны.

Бызов также подозревается в получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемый в период с 8 июня по 30 августа 2016 года получил в городе Абакане взятку в сумме более 17 млн рублей за способствование в заключении госконтрактов с коммерческими организациями, подконтрольными одному из директоров.

Абакан, Светлана Петрова

Абакан. Другие новости 10.01.17

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