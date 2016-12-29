Чиновники администрации главы Хакасии провернули «лекарственную» аферу на 200 миллионов / СМИ: руководителя администрации губернатора обвинили в получении взятки на 17 млн рублей

Публикации за 29.12.16

В Хакасии разоблачили ОПГ, занимавшуюся махинациями при госзакупке лекарств и медицинского оборудования. Ущерб для бюджета составил более 195 млн рублей. В преступную группу, по данным регионального управления Следственного комитета РФ, входили 4 чиновника администрации главы Хакасии и 4 директора подконтрольных им коммерческих организаций.

СКР подозревает участников преступной группы в закупках лекарств и медицинского оборудования для бюджетных больниц и поликлиник по ценам, значительно превышающим среднерыночные. Используя данную схему, по версии следователей, фигуранты похитили 195 млн рублей из казны. В отношении чиновников возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере с использованием служебного положения). Руководители коммерческих компаний подозреваются в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Кроме того, один из чиновников также подозревается в получение взятки в особо крупном размере. Его имя ведомстве не называет. По версии следствия, подозреваемый в период с 8 июня по 30 августа 2016 года получил в городе Абакане взятку в сумме более 17 млн рублей за способствование в заключении госконтрактов с коммерческими организациями, подконтрольными одному из директоров.

По сведениям СМИ, подозреваемым во взяточничестве является руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов. Об этом сообщает издание Тайга.инфо со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время все фигуранты дела задержаны, им предъявлены обвинения, отметили в СКР. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде ареста. В служебных кабинетах и по месту жительства обвиняемых проводятся обыски.

Абакан, Светлана Петрова

Абакан. Другие новости 29.12.16

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