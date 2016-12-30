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Скандалы и происшествия

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Публикации за 30.12.16

Суд санкционировал арест руководителя администрации главы Хакасии / Чиновника обвинили в получении взятки на 19 млн рублей

Суд санкционировал арест руководителя администрации главы Хакасии Чиновника обвинили в получении взятки на 19 млн рублей

Суд отправил под арест руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова, обвиняемого в получении многомиллионной взятки.

Абаканский городской суд арестовал Бызова на два месяца – до конца февраля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя регионального управления СК РФ Светлану Павину.

По версии следствия, высокопоставленный чиновник действовал в составе ОПГ, похитившей из бюджета 195 млн рублей при госзакупках лекарств и медицинского оборудования.

Накануне сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении 8 членов организованной преступной группы, в которую входят чиновник администрации главы республики, трое сотрудников ГКУ «Межведомственный центр организации закупок» и 4 директора подконтрольных им коммерческих организаций. Им инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере с использованием служебного положения).

Фигуранты дела подозреваются в закупках лекарств и медицинского оборудования для бюджетных больниц и поликлиник по ценам, значительно превышающим среднерыночные. Используя данную схему, по версии следователей, фигуранты похитили 195 млн рублей из казны.

Бызов также подозревается в получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемый в период с 8 июня по 30 августа 2016 года получил в городе Абакане взятку в сумме более 17 млн рублей за способствование в заключении госконтрактов с коммерческими организациями, подконтрольными одному из директоров.

Абакан, Светлана Петрова

Абакан. Другие новости 30.12.16

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