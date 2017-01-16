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Скандалы и происшествия

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Публикации за 16.01.17

Командир полка ДПС Сочи уволен из-за коррупции
Скриншот видео ren.tv

Командир полка ДПС Сочи уволен из-за коррупции

Командир полка ДПС ГИБДД по Сочи подполковник полиции Андрей Геращенко уволен за проступок, порочащий честь сотрудника внутренних дел. Об этом сообщили в краевом управлении МВД РФ. В ведомстве уточнили, что офицер лишился должности по итогам служебной проверки, инициированной руководством регионального главка МВД РФ, передает «Интерфакс».

Напомним, в марте прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело о передаче через посредника крупной взятки для высокопоставленных сотрудников управления ГИБДД по Сочи. Возможный посредник был задержан 9 марта при получении полумиллиона рублей. Деньги предназначались для передачи неустановленному должностному лицу из руководства полка ДПС УГИБДД по Сочи.

Сочи, Светлана Петрова

Сочи. Другие новости 16.01.17

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