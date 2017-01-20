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Скандалы и происшествия

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Публикации за 20.01.17

Замначальника УМВД Барнаула попался на миллионной взятке / ... от подозреваемого в мошенничестве

Замначальника УМВД Барнаула попался на миллионной взятке ... от подозреваемого в мошенничестве

На Алтае по подозрению в получении крупной взятки задержан заместитель начальника УМВД России по Барнаулу подполковник Андрей Арестов. Высокопоставленный правоохранитель, курировавший в региональном главке следствие, попался с поличным в момент передачи ему 400 тысяч рублей в качестве части взятки, сообщают СМИ.

По версии следствия, в начале прошлого года 36-летний Аристов предложил подозреваемому в мошенничестве предпринимателю из Бийска закрыть возбужденное в отношении него уголовное дело, вернуть арестованное имущество с гарантией невозобновления расследования. За свои «услуги» правоохранитель попросил 1,2 млн рублей. Посредником в переговорах и передаче взятки выступал знакомый офицера полиции, экс-правоохранитель. По информации Следственного комитета РФ, в период с мая 2016 года по январь 2017 года бийский коммерсант несколько раз передавал деньги для Арестова на общую сумму 1,2 млн рублей.

Высокопоставленный полицейский был задержан оперативниками ФСБ 18 января во время встречи с посредником, который передал Арестову очередной транш в виде 400 тысяч рублей, сообщает газета . Встреча проходила в автомобиле полицейского начальника.

В отношении Арестова возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере). Его знакомому вменяют в вину ч 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Оба подозреваемых задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время должен быть решен вопрос об аресте подозреваемых.

Арестов был назначен на руководящую должность в феврале 2016 года. По информации источников издания в силовых структурах, в связи с задержанием высокопоставленного полицейского служба собственной безопасности регионального полицейского главка начала внутреннюю проверку, по итогам которой к ответственности будут привлечены те, кто рекомендовал подполковника Арестова при его назначении на высокую должность.

Барнаул, Светлана Петрова

Барнаул. Другие новости 20.01.17

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