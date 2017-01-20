Следователи СКР нагрянули с обысками в УМВД Омской области / Идет расследование дела о мошенничестве

Публикации за 20.01.17

Сотрудники Следственного управления СКР по Омской области нагрянули с обысками в региональное управление уголовного розыска УМВД. Данные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, рассказала старший помощник руководителя областного СУ СКР ведомства Лариса Болдинова.

«Сегодня утром следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «мошенничество» в отношении неустановленного круга лиц. В ходе расследования проводятся обыски в помещениях управления уголовного розыска УМВД, изымаются документы, необходимые для следствия», – приводит РИА «Новости» слова Болдиновой.

Она также отметила, что в интересах следствия другая информация пока не разглашается. По данным «Интерфакса», уголовное дело, по которому ведутся обыски, связано с хищением чужого имущества с причинением значительного ущерба.

Омск, Иван Гридин

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