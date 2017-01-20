NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 20.01.17

Следователи СКР нагрянули с обысками в УМВД Омской области / Идет расследование дела о мошенничестве
Фото: «Хакасия-Информ»

Следователи СКР нагрянули с обысками в УМВД Омской области Идет расследование дела о мошенничестве

Сотрудники Следственного управления СКР по Омской области нагрянули с обысками в региональное управление уголовного розыска УМВД. Данные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, рассказала старший помощник руководителя областного СУ СКР ведомства Лариса Болдинова.

«Сегодня утром следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «мошенничество» в отношении неустановленного круга лиц. В ходе расследования проводятся обыски в помещениях управления уголовного розыска УМВД, изымаются документы, необходимые для следствия», – приводит РИА «Новости» слова Болдиновой.

Она также отметила, что в интересах следствия другая информация пока не разглашается. По данным «Интерфакса», уголовное дело, по которому ведутся обыски, связано с хищением чужого имущества с причинением значительного ущерба.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 20.01.17

Террористы ИГ взорвали самые известные памятники Пальмиры (ФОТО). Полностью разрушен тетрапилон и частично – римский амфитеатр. / На ЗиКе, где осенью под завалами погибли люди, нашли около 70 нарушений трудового законодательства. / Журналисты CNN мечтают об убийстве Трампа на инаугурации (ВИДЕО). За то, что новый президент обвинил их в создании фейковых новостей.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter