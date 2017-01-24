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Скандалы и происшествия

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Публикации за 24.01.17

Хакасию тряхнуло на 3,5 балла

Хакасию тряхнуло на 3,5 балла

В Хакасии зарегистрировано землетрясение магнитудой 3. Подземный толчок зафиксирован в 04:42 мск в 92 км к северо-северо-западу от Абакана. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Интенсивность подземного удара в эпицентре по шкале MSK-64 составила 3,4 балла. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, что жители Забайкалья в конце ноября прошлого года . Жители Читы сообщали в социальных сетях о раскачивающих люстрах, трясущихся шкафах и другой мебели. По данным геофизиков, население ощутило пятибалльное землетрясение, произошедшее в соседней Бурятии.

Абакан, Ольга Панфилова

Абакан. Другие новости 24.01.17

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