Хакасию тряхнуло на 3,5 балла

Публикации за 24.01.17

В Хакасии зарегистрировано землетрясение магнитудой 3. Подземный толчок зафиксирован в 04:42 мск в 92 км к северо-северо-западу от Абакана. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Интенсивность подземного удара в эпицентре по шкале MSK-64 составила 3,4 балла. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, что жители Забайкалья в конце ноября прошлого года пережили неслабое землетрясение. Жители Читы сообщали в социальных сетях о раскачивающих люстрах, трясущихся шкафах и другой мебели. По данным геофизиков, население ощутило пятибалльное землетрясение, произошедшее в соседней Бурятии.

Абакан, Ольга Панфилова

Абакан. Другие новости 24.01.17

Челябинец, убивший трех человек, ехавших в «скорой», предстанет перед судом. / Газовики начали масштабные проверки в Кировграде, где угарным газом отравились 4 человека. / В Коркино скончался годовалый малыш. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»