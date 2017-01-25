Забайкальские полицейские выбивали показания из школьницы и ее друга / У парня – перелом позвоночника и сотрясение мозга, у девушки – ушибы живота и лица

Публикации за 25.01.17

В Забайкалье после допроса в отделе полиции у 19-летнего жителя села Цугол Анатолия Соколова медики диагностировали компрессионный перелом 12-го. Его знакомая 9-классница после допроса по тому же делу также была госпитализирована с жалобами на боли в животе, пояснице и с отеком на лице. Молодых людей заподозрили в краже и выбивали из них показания, пишет правозащитная организация «Зона права».

Правозащитники сообщают, что со слов пострадавших, сотрудники Могойтуйского отдела полиции на протяжении двух дней, 4 и 5 января 2017 года, оказывали на них психологическое давление и физическое насилие, выбивая признательные показания, заподозрив их в краже из магазина бытовой техники. Уголовное дело при этом до сих пор не возбуждено.

Впервые с жалобой на противоправные действия сотрудников Могойтуйского отдела полиции в Забайкальский правозащитный центр обратился районный депутат Андрей Иванов. По словам юриста Забайкальского правозащитного центра Романа Сукачева (также сотрудничает с правозащитной организацией «Зона права» – прим. ред.), он лично пообщался с пострадавшими и свидетелями, истребовал медицинские документы, подтверждающие телесные повреждения у задержанных.

Из объяснений Соколова следует, что сотрудники полиции неоднократно применяли к нему силу, требуя признательных показаний в совершении кражи. В служебном автомобиле 3 января полицейский кулаком ударил задержанного по лицу, отчего тот, в свою очередь, ударился об металлический корпус машины.

На следующий день, по словам Соколова, вечером его доставили в Могойтуйский отдел полиции, где после длительного допроса, около 12 часов ночи, майор полиции неоднократно кулаком и книгой бил его по голове, пинал в пах, ставил подножки, чтобы сбить с ног. После очередного удара парень упал на пол, и его продолжили бить по спине. По окончанию многочасовых допросов парня вывезли из отдела и бросили на проселочной дороге в другом населенном пункте, далеко от села Цугол.

Со слов школьницы, ко всему прочему страдающей психическим заболеванием, сначала ее без присутствия законного представителя допрашивали 4 января в кабинете у участкового в селе Цугол, а далее вывезли в Моготуйский отдел полиции, где в ночное время «выбивали» из нее показания в совершении преступления. По словам школьницы, до утра ей не давали есть, пить и не водили в туалет.

Как следует из объяснений ученицы, после очередного отказа признаться в преступлении полицейский со словами «не хочешь по-хорошему, будет по-плохому», ладонью ударил девушку по лицу, и она упала со стула. Затем сотрудник полиции несколько раз пнул ученицу ногой в живот, от чего задержанная обмочилась.

Правозащитники сегодня, 25 января, направили материалы общественного расследования руководителю СУ СКР по Забайкальскому краю с просьбой провести проверку по указанным фактам и рассмотреть вопрос о передаче материалов проверки в краевое следственное управление в отдел по расследованию особо важных преступлений.

Правозащитники также отмечают, что вскоре после инцидента пострадавшие обратились в прокуратуру, Агинский межрайонный следственный отдел СУ СКР, подав заявления и жалобы, однако уголовное дело до сих пор не возбуждено.

По словам руководителя Агинского МСО Романа Рекунова, следователь вызывал к себе потерпевших, однако они не захотели ехать в Агинск. Правозащитники пояснили, что выезд пострадавших невозможен по ряду веских причин. Анатолий Соколов находится в больнице поселка Ясногорск с переломом позвоночника и сотрясением головного мозга. Пострадавшие и свидетели не имеют материальных возможностей за свой счет выезжать в Агинск. В целях оперативного расследования следователь мог выехать сам на место преступления в село Цугол и поселок Могойтуй для обнаружения и фиксации следов возможного преступления.

На настоящий момент в рамках рассмотрения заявления потерпевших не опрошены ключевые свидетели и пострадавшие, не истребованы и не изучены медицинские документы пострадавших, подтверждающие их телесные повреждения. Пострадавшие указывают на давление со стороны сотрудников полиции в целях «замять» дело.

Чита, Иван Гридин

Чита. Другие новости 25.01.17

Суд арестовал земли шансонье Новикова под «Бухтой Квинс». / Южноуралец стащил у четы пенсионеров четверть миллиона, сходив за продуктами. / Взрыв в карьере на ЖБИ переполошил пол-Екатеринбурга (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»