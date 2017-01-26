В Забайкалье завели дело о выбивании показаний в отделе полиции / От действий правоохранителей пострадали 18-летняя девушка и 19-летний парень

Публикации за 26.01.17

В Забайкалье возбуждено уголовное дело по факту применения насилия полицейскими. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в правоохранительные органы поступило заявление о применении неустановленными сотрудниками Могойтуйского отдела полиции насилия к 19-летнему юноше и 18-летней девушке.

Кроме того, вчера, 25 января, в ряде средств массовой информации появились сообщения о госпитализации молодых людей после допроса в указанном отделе полиции. По данному факту сотрудники следственных органов СКР по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия» (п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ).

По данным следствия, в начале января 2017 года пока неустановленные сотрудники отдела полиции применяли запрещенные методы допроса к 19-летнему юноше и 18-летней девушке, которых заставляли признаться в совершении кражи. В результате юноша был госпитализирован с компрессионным переломом позвонка, девушка получила ушибы лица и тела.

Следователи проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, конкретных сотрудников полиции, о которых идёт речь в заявлении и публикациях СМИ. Следователи допросят пострадавших, назначат необходимые судебные экспертизы. Кроме этого будет изъята служебная документация в отделе полиции. Расследование уголовного дела продолжается.

Чита, Иван Гридин

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