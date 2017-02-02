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Скандалы и происшествия

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Публикации за 02.02.17

В Забайкалье по подозрению в выбивании показаний задержали полицейских
Фото: «Зона права»

В Забайкалье по подозрению в выбивании показаний задержали полицейских

В Забайкалье в рамках расследования уголовного дела по статье «превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия» (п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ) задержаны двое сотрудников отдела полиции по Могойтуйскому району края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Задержанные являются старшими оперуполномоченными уголовного розыска могойтуйского отдела полиции. По данным следствия, 4 января оперативники доставили юношу и девушку в отделение по подозрению в совершении кражи. Затем они избивали молодых людей, заставляя признаться в совершении этого преступления. Оба полицейских допрошены в качестве подозреваемых и отрицают свою причастность к совершению преступления.

Напомним, 17 января в правоохранительные органы поступило заявление о применении неустановленными полицейскими насилия к 19-летнему юноше и 18-летней девушке. Позже в средствах массовой информации появились сообщения о госпитализации молодых людей после допроса.

Сегодня, 2 февраля, следователи планируют предъявить задержанным полицейским обвинение, решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. С учетом общественного резонанса, вызванного этим случаем, расследованием занимаются следователе первого отдела по расследованию особо важных дел краевого следственного управления. Руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов взял расследование уголовного дела под свой контроль.

Расследование уголовного дела продолжается.

Чита, Иван Гридин

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