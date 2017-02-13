В Губкине наркоман захватил заложников / Сотрудники Росгвардии ведут переговоры

Публикации за 13.02.17

В Белгородской области произошел захват заложников. ЧП случилось в городе Губкине. Сотрудники управления Росгвардии ведут переговоры со злоумышленником, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня в городе Губкине Белгородской области на улице Победы мужчина захватил в заложники свою семью. Угрожая двоим домочадцам ножом, злоумышленник силой удерживает их в квартире», – рассказал представитель Росгвардии.

Предположительно, мужчина находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сотрудники ОМОНа и СОБРа Росгвардии, совместно с коллегами из отдела полиции по Губкину пытаются разрешить конфликт мирным путем.

По словам представителя администрации города, мужчина не выдвигает никаких требований. «По неофициальной информации, сигареты он требовал вначале, сейчас уже ничего не требует… Просто в квартиру не пускает никого», – приводит РИА «Новости» слова чиновника, который также рассказал, что злоумышленник ранее был судим и употребляет наркотики.

Губкин, Иван Гридин

Губкин. Другие новости 13.02.17

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