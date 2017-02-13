Задержан наркоман, захвативший в заложники мать

Публикации за 13.02.17

В Белгородской области силовики задержали наркомана, захватившего в заложники мать. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По словам официального представителя ведомства Ирины Вовк, в ходе спецоперации, проведенной полицейскими при поддержке бойцов Росгвардии, «злоумышленник был задержан, заложница освобождена».

Инцидент произошел в городе Губкине. В одном из многоквартирных домов 26-летний мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, захватил в заложники свою 45-летнюю мать. Ранее сообщалось, что заложников двое.

По данным городской администрации, преступник – ранее судимый наркоман. Он не выдвигал никаких требований.

Москва, Белгород, Ольга Панфилова

Москва, Белгород. Другие новости 13.02.17

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