В Абхазии автобус с туристами из Сочи дважды закидали камнями / До границы россиян сопровождал экипаж ГАИ

Публикации за 15.02.17

Автобус с туристами из Сочи дважды закидали камнями в Гагре. Об этом пишет местный ресурс Apsnylife со ссылкой на водителя автобуса, который рассказал об инциденте в одной из групп «Фейсбуке».

По его словам, в автобусе было 52 человека, в том числе пять детей в возрасте от двух до шести лет. Инцидент имел место неподалёку от ресторана «Гагрипш», когда автобус с туристами после экскурсии по Абхазии возвращался обратно в Сочи.

«Неустановленные личности из кустов обкидали автобус камнями. Один камень внушительных размеров, разбив боковое окно, залетел в автобус, нанес лёгкие ушибы и порезы туристам, в том числе 5-летнему ребёнку, который сидел на кресле прямо под разбитым окном», – рассказал водитель.

После случившегося водитель остановил автобус и позвонил в правоохранительные органы. «Вместе с сотрудниками милиции мы прочесали окрестности, но этих гадов не нашли. Моим туристам подали новый автобус, все пересели в транспорт и направились в сторону границы», – поделился водитель.

Когда автобус тронулся, в него прилетел еще один камень. «Ещё один булыжник залетел мне прямо в дверь, разбив окно и попав прямо в ногу. Отряхнувшись от битого стекла, я ещё долго не мог понять, что произошло! Нас опять догнали сотрудники милиции, которые снова пустились в погоню за этими тварями в лес, уже стреляя в воздух», – рассказывает он.

Водителю автобуса и туристам пришлось пересесть в третий по счету автобус и добираться до границы уже в сопровождении сотрудников ГАИ.

Гагры, Иван Гридин

Гагры. Другие новости 15.02.17

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