Власти Абхазии предложили 1 млн рублей за сведения об убийцах москвича

Министерство внутренних дел Абхазии готово заплатить вознаграждение в 1 млн рублей за сведения, которые помогут найти и задержать убийц российского туриста. «За достоверную информацию о месте нахождения преступников, совершивших разбойное нападение на российских туристов в Гудаутском районе и убийство одного из них, МВД Абхазии объявило вознаграждение в размере 1 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства, которое цитирует ТАСС.

Возбуждено уголовное дело, следствие по которому возглавил лично министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия. Кроме того было принято решение перевести правоохранительные органы республики на усиленный режим несения службы. В частности, «усилены дополнительными сотрудниками стационарные посты ГАИ, патрулируется автотрасса». Поиск преступников до вечера вели с помощью кинологов, был задействован вертолет местного министерства обороны. Случившееся не осталось без внимания главы республики Рауля Хаджимбы. Он побывал на месте трагедии, для чего отменил запланированную рабочую поездку в Адыгею.

Драма разыгралась в устье реки Аапста у села Приморское Гудаутского района Абхазии. По предварительным данным, двое неизвестных в масках с огнестрельным оружием неустановленного образца и ножом напали на группу отдыхавших россиян. Нападение произошло во вторник, 11 июля, примерно в 12:20 по местному времени.

По версии следствия, преступники планировали ограбить туристов. В ходе нападения москвич Андрей Кабанов 1987 года рождения получил два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки, от которых он вскоре скончался. Злоумышленники также похитили двух женщин – жену Кабанова и ее подругу, позже «в результате проведенных оперативных мероприятий они были освобождены».

Как писал «Новый День», в феврале автобус с туристами из Сочи дважды закидали камнями в Гагре. По словам водителя, в автобусе было 52 человека, в том числе пять детей в возрасте от двух до шести лет. Инцидент имел место неподалёку от ресторана «Гагрипш», когда автобус с туристами после экскурсии по Абхазии возвращался обратно в Сочи.

«Неустановленные личности из кустов обкидали автобус камнями. Один камень внушительных размеров, разбив боковое окно, залетел в автобус, нанес лёгкие ушибы и порезы туристам, в том числе 5-летнему ребёнку, который сидел на кресле прямо под разбитым окном», – рассказал водитель.

После случившегося водитель остановил автобус и позвонил в правоохранительные органы. «Вместе с сотрудниками милиции мы прочесали окрестности, но этих гадов не нашли. Моим туристам подали новый автобус, все пересели в транспорт и направились в сторону границы», – поделился водитель.

Когда автобус тронулся, в него прилетел еще один камень. «Ещё один булыжник залетел мне прямо в дверь, разбив окно и попав прямо в ногу. Отряхнувшись от битого стекла, я ещё долго не мог понять, что произошло! Нас опять догнали сотрудники милиции, которые снова пустились в погоню за этими тварями в лес, уже стреляя в воздух», – рассказывает он. Водителю автобуса и туристам пришлось пересесть в третий по счету автобус и добираться до границы уже в сопровождении сотрудников ГАИ.

Сухум, Иван Гридин

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