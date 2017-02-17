«Мы в шоке»: в российском посольстве в Лондоне возмущены фильмом BBC о футбольных фанатах / «Болельщики-маргиналы есть не только в России»

Публикации за 17.02.17

Посольство России в Великобритании подвергло критике фильм телеканал BBC 2 «Армия российских хулиганов» о футбольных фанатах из России. По мнению дипломатов, целью фильма является дискредитация РФ и чемпионата мира по футболу 2018 года. Ленту сняли для того, чтобы настроить аудиторию против предстоящего мундиаля, заявили в российском посольстве. Дипломаты признались, что фильм произвел на них «шокирующее впечатление».

«Складывается ощущение, что главная цель фильма – посеять в британском обществе страх за безопасность болельщиков, которые планировали поехать в Россию, отбить охоту от поездки, – говорится в заявлении на сайте посольства. – Авторы спонсируемого британским правительством телеканала, скомпоновав соответствующим образом сюжет, приложили максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего чемпионата мира».

Дипломаты также отметили, что в фильме были сняты российские болельщики-маргиналы. «Маргинальные элементы, склонные к насилию, существуют в каждом обществе», – заявили в посольстве.

В диппредставительстве напомнили, что подобная антироссийская кампания проводилась и перед Олимпийскими Играми в Сочи.

Ранее в Российском футбольном союзе фильм назвали «вымыслом».

В фильме телеканала BBC 2 о российских футбольных хулиганах, премьера которого состоялась накануне, английских болельщиков предостерегают от поездки на чемпионат мира по футболу 2018 года в Россию. Представленные в ленте российские фанаты пригрозили британцами, что им «100% гарантированы нападения» на чемпионате мира в России, сообщала накануне газета Guardian, ссылаясь на анонс фильма.

В картине упоминаются беспорядки в Марселе во время Евро-2016, и виноватой стороной представлены именно российские фанаты, а не англичане, которые устраивают драки и погромы на почти каждом крупном зарубежном турнире.

Лондон, Светлана Петрова

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