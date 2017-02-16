«Вымысел и попытка дискредитации России»: в РФС отреагировали на фильм BBC об угрозах русских фанатов / «Ничего не выйдет, нас не рассорить»

Публикации за 16.02.17

В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на анонс документального фильма телеканала BBC о российских футбольных фанатах, угрожающих британским болельщикам устроить «фестиваль насилия» на ЧМ-2018, который выйдет в эфир в четверг, 16 января. В РФС сочли ленту постановочной, назвав ее вымыслом и попыткой дискредитации мундиаля и России в целом. Глава ФИФА Джанни Инфантино между тем спокойно воспринял сообщения о фильме, главными героями которого стали российские фанаты.

Ранее газета Guardian сообщила, что российские футбольные хулиганы предупредили, что фанаты сборной Англии на ЧМ-2018 будут их мишенью, а само мировое первенство станет для них «фестивалем насилия». По данным издания, такие заявления прозвучали в документальном фильме «Армия российских хулиганов» (Russia's Hooligan Army), который покажут в эфире BBC2 вечером 16 февраля. Одним из героев фильма стал парень по имени Денис, возглавляющий группировку Orel Butchers («Орловские мясники»), участвовавшую в беспорядках в центре Марселя в ходе чемпионата Европы. Он заявил, что британские фанаты, которые приедут в Россию на ЧМ, снова будут подвергнуты насилию. «Это 100% гарантировано», – пообещал он. Другой анонимный хулиган из Ростова сказал, что мировое первенство «для одних это будет фестивалем футбола, для других это будет фестиваль насилия». Он объяснил, что англичанам достанется за то, что они породили это явление – хулиганство.

Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин назвал фильм Би-би-си о хулиганах «художественным вымыслом». По его мнению, фильм BBC – постановочный: «Там были провокационные и наводящие вопросы нацеленные на разжигание страстей. Они пытаются на своих «ультрас» нас рассорить», передает РБК. «Только ничего у них и тогда не вышло, и сейчас не выйдет, – уверен Маркин. – Чемпионат сорвать и драки организовать не удастся. Это не Марсель, а Россия».

По его словам, авторы фильма пытаются дискредитировать ЧМ-2018 и Россию в целом. «Анонс картины о болельщиках, которые якобы хотят отомстить англичанам за чемпионат Европы – это нагнетание темы, которую используют английские СМИ после проигрыша России в связи с правом проведения чемпионата», – заявил Маркин в комментарии радиостанции «Говорит Москва». Он призвал болельщиков не опасаться ехать в Россию: «Бояться чего-то или кого-то на основе страшилок – это все равно, что верить в старую пугалку о медведях, бродящих по русским городам и Красной площади». «Вас будет ждать отлично организованный чемпионат, в том числе по уровню безопасности», – заверил он. По словам Маркина, организаторы мундиаля «делают все для приема и безопасности гостей, в том числе ведется работа с объединениями болельщиков.

Глава ФИФА Джанни Инфантино, в свою очередь, заявил, что «вообще не беспокоится» по поводу возможного проявления насилия во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщает Рейтер.

Москва, Светлана Петрова

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