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Скандалы и происшествия

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Публикации за 02.03.17

При взрыве на шахте во Львовской области погибли более 10 человек / Под землей находились 172 горняка
Фото: zaxid.net

При взрыве на шахте во Львовской области погибли более 10 человек Под землей находились 172 горняка

На шахте Степная во Львовской области Украины прогремел мощный взрыв. По сообщениям украинских СМИ, погибло 11 человек. Такое же число погибших назвал и глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец По данным Госслужбы Украины по ЧС, взрыв метана произошел на глубине 550 метров шахте № 10, расположенной в селе Глухов. Взрыв вызвал обрушение породы.

По имеющимся данным, в момент ЧП под землей находились 172 горняка, 34 из них – на аварийном участке. Отмечается, что судьба 20 человек пока неизвестна.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Скандалы и происшествия. Другие новости 02.03.17

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