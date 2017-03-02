При взрыве на шахте во Львовской области погибли более 10 человек / Под землей находились 172 горняка

Публикации за 02.03.17

На шахте Степная во Львовской области Украины прогремел мощный взрыв. По сообщениям украинских СМИ, погибло 11 человек. Такое же число погибших назвал и глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец По данным Госслужбы Украины по ЧС, взрыв метана произошел на глубине 550 метров шахте № 10, расположенной в селе Глухов. Взрыв вызвал обрушение породы.

По имеющимся данным, в момент ЧП под землей находились 172 горняка, 34 из них – на аварийном участке. Отмечается, что судьба 20 человек пока неизвестна.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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