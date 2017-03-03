Московские лыжники-экстремалы попали под лавину на Кавказе: 2 погибших

Публикации за 03.03.17

Два человека стали жертвами схода лавины на горе Чегет в Кабардино-Балкарии, еще один человек пострадали. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС РФ. Сейчас спасатели выясняют, находились ли на месте ЧП еще люди. Ранее СМИ сообщили, что под снегом оказались погребены 8 туристов.

По данным МЧС, информация о том, что на северном склоне горы Чегет сошла лавина, поступила спасателям в 12:03 мск. Склон, на котором сошла лавина, запрещен для катания. На место происшествия выдвинулась группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда из 9 человек и одной единице техники. Издание Life в свою очередь сообщило, что под лавину попали 8 лыжников-экстремалов из Москвы и Нижнего Новгорода.

Нальчик, Ольга Панфилова

Нальчик. Другие новости 03.03.17

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