Лавина убила четырех туристов в Кабардино-Балкарии

Публикации за 03.03.17

Число жертв схода лавины в горах Кабардино-Балкарии возросло до 4 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ. Спасатели откапали из снега еще двух погибших.

Среди жертв происшествия – двое мужчин и две женщины, их личности устанавливаются, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы республиканского ГУ МЧС Кантемира Берова. Поисково-спасательные работы на месте схода лавины продолжаются.

Следственный комитет по Кабардино-Балкарии начал проверку по факту гибели туристов под лавиной.

Сегодня днем на запрещенном для катания северном склоне горы Чегет сошла лавина. Первоначально сообщалось о гибели двух человек, еще одного удалось спасти. На месте происшествия работают спасатели Эльбрусского поисково-спасательного отряда. По данным издания Life, под лавину попали 8 лыжников-экстремалов из Москвы и Нижнего Новгорода.

Нальчик, Ольга Панфилова

Нальчик. Другие новости 03.03.17

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