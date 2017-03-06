В Подмосковье зафиксирована вспышка птичьего гриппа / Птиц уничтожают, люди – на карантине

Публикации за 06.03.17

На птицефабрике в Подмосковье (ФГБУ СГЦ «Смена» Сергиево-Посадского муниципального района) зафиксирован очаг птичьего гриппа, заявили в Роспотребнадзоре. В пресс-службе ведомства отметили, что в зоне очага проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия, призванные снизить риск заражения людей.

В частности, специалисты ведут подворные обходы в ближайших к птицефабрике населенных пунктах. Кроме того, люди, контактировавшие с птицами, проходят ежедневные медицинские осмотры, в лабораториях проводятся исследования материала от работников птицефабрики. Сотрудники Роспотребнадзора ведут разъяснительную работу проводят разъяснительную работу с населением, напоминая правила содержания домашней птицы. Также установлен контроль за реализацией сельхозпродукции, за уничтожением всей павшей птицы и за проведением дезинфекционных мероприятий.

«Проведен анализ заболеваемости гриппом, ОРВИ, бронхитами, внебольничными пневмониями среди населения, в том числе работников птицефабрики. На базе государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора проводятся молекулярно-генетические исследования материала от павшей птицы», – говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что в последние годы в мире отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по гриппу птиц. Продолжается рост числа случаев заражения людей вирусом гриппа A(H7N9), наблюдается дальнейшее географическое распространение этого вируса.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксирована вспышка птичьего гриппа. По данным источника, знакомого с ситуацией, очаги выявлены на двух подмосковных птицефабриках: в Щелковском и Сергиево-Посадском районах. Забою, по разным данным, подлежит от 400 тысяч до 4 миллионов голов птицы, передавал «Интерфакс». По данным агентства, порядка 14 человек помещены на карантин. Часть из них здорова, у других – симптомы ОРВИ.

Напомним, вспышки заболевания были вызваны преимущественно высокопатогенным вирусом гриппа птиц A(H5N8). Они были зафиксированы в 48-ми странах Азии, Африки, Северной Америки и Европы. Наибольшее количество вспышек гриппа А(Н5N8) среди диких и домашних птиц зарегистрировано в Венгрии, Германии и Франции. В отличие от A(H7N9), случаев заражения людей вирусом гриппа A(H5N8) не выявлено.

В России в ноябре 2016 – феврале 2017 отмечались факты падежа птицы, связанные с гриппом птиц, в Тыве, Татарстане, Краснодарском крае и Калининградской области (среди дикой птицы), в Калмыкии, Краснодарском крае (на частных подворьях), в Воронежской области (птица в зоопарке), в Астраханской, Ростовской (на птицефабриках). Во всех случаях проведен полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.03.17

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