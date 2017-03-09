Птичий грипп в Подмосковье: возможен карантин

Публикации за 09.03.17

Сотрудники Россельхознадзора по результатам расследования причин возникновения вспышки вируса птичьего гриппа в Подмосковье могут принять решение о рекомендации ввести в регионе карантин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сейчас мы проводим консультации, в том числе с представителями научного сообщества. Придется провести дополнительное расследование по сложившейся в регионе ситуации. Пока дополнительные разбирательства не проводились, поэтому делать какие-то официальные заявления будет преждевременным», – сказала глава пресс-службы Россельхознадзора Юлия Мелано, слова которой цитирует РИА «Новости».

По ее словам, новое расследование потребует от одной до двух недель.

Также в ведомстве подчеркивают, что угрозы распространения вируса с тех подмосковных предприятий, на которых он был выявлен, на данный момент нет. «По состоянию на сегодня, все три выявленные Россельхознадзором вспышки вируса птичьего гриппа полностью локализованы, осуществляются мероприятия по уничтожению заболевшего поголовья и произведенной данными предприятиями продукции», – добавили в Россельхознадзоре.

Москва, Алексей Васильев

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