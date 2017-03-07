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Публикации за 07.03.17

Эпидемия птичьего гриппа в Подмосковье: в «черный список» попало ещё одна птицефабрика

Эпидемия птичьего гриппа в Подмосковье: в «черный список» попало ещё одна птицефабрика

На птицеводческом предприятии «Новые технологии», расположенном в Сергиево-Посадском районе Московской области, выявлен вирус птичьего гриппа. Под угрозой гибели оказалось около 800 тысяч птиц. Такие данные приводит Федеральная служба по фитосанитарному и ветеринарному надзору.

Как отмечает ведомство, 5 марта этого года в ходе лабораторного исследования 40 проб, отобранных у мертвых птиц, принадлежащих вышеупомянутому предприятию, специалисты Московской областной ветеринарной лаборатории выявили птичий грипп. Впоследствии было принято решение о проведении дополнительных исследований, который подтвердили наличие вируса птичьего гриппа типа А и идентифицированного подтипа гриппа Н5.

В соответствии с данными, опубликованными на сайте ведомства, на момент предполагаемого начала эпидемии птичьего гриппа в хозяйстве насчитывалось 788 474 птицы, которые содержались в сорока птичниках. Теперь специалисты пытаются установить общее количество павших птиц, а также количество птиц в очаге распространения вируса вместе с предполагаемым источником инфекции. Также выясняют пути перемещения продукции птицеводческого предприятия.

Как сообщал «Новый День», ранее вирус был обнаружен на птицефабрике ФГБУ СГЦ «Смена» Сергиево-Посадского муниципального района. По данным Роспотребнадзора, в зоне очага проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия, призванные снизить риск заражения людей. Тогда сообщалось о гибели 11 тысяч птиц.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 07.03.17

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