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Публикации за 03.03.17

В Подмосковье эпидемия птичьего гриппа: погибли 11 тысяч кур

В Подмосковье эпидемия птичьего гриппа: погибли 11 тысяч кур

В Подмосковье за четыре дня от птичьего гриппа погибли более 11 000 кур. Об этом сегодня сообщает местный телеканал со ссылкой на источник в органах правопорядка.

Массовый падеж птицы был зафиксирован на государственном предприятии «Смена», которое расположено в поселке Березняки в подмосковном Сергиево-Посадском районе. Начало эпидемии на предприятии было зафиксировано 27 февраля. На данный момент на всех одиннадцати птичниках предприятия ввели режим ЧС.

По некоторым данным, в феврале месяце птичий грипп также был выявлен у лебедей, которые погибли в Калининграде на берегу реки Преголи. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций во время проведения рейда обнаружили, как минимум, трех мертвых птиц. Представители Россельхознадзора на фоне этого выдали местному населению рекомендации не контактировать с водоплавающими и перелетными птицами.

Начиная с 14 февраля ведомством введены временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы из некоторых регионов Польши, Греции и Италии, в которых ранее также были зафиксированы вспышки этого заболевания.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 03.03.17

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