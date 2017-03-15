«Победа» ссадила с рейса чемпиона мира по волейболу за длинные ноги (ВИДЕО) / Стюардесса написала на него заявление в полицию

Публикации за 15.03.17

Волейболиста клуба «Факел» (Новый Уренгой) Александра Кимерова полицейские ссадили с самолета авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс из Самары в Москву. Поводом стало то, что его длинные ноги высовывались в проход и мешали стюардессам. История произошла утром 12 марта, когда некоторые игроки «Факела» намеревались вылететь из Самары, где днем ранее одержали победу над «Новой» (3:0) в матче 23-го тура чемпионата России.

Кимеров при росте 215 см, поднявшись на борт, попросил стюардессу пересадить его на одно из свободных мест в ряду у аварийного выхода, где проход шире, признав, что упустил возможность выбора места при регистрации. Бортпроводница отказала спортсмену, сославшись на то, что его билет стоит дешевле. Волейболист предложил оплатить разницу на месте, но и это не помогло. Ему на выручку пошла девушка, как раз сидевшая у аварийного выхода, согласившись поменяться местами. Однако стюардесса вернула пассажиров на свои места, объяснив это правилами компании. В итоге длинные ноги Кимерова оказались в проходе, мешая движению по салону.

В связи с этим принципиальная стюардесса сообщила командиру воздушного судна, что пассажир препятствует ее работе, а тот разбираться не стал и вызвал полицейских. Стюардесса написала заявление и Кимерова едва ли ни силой высадили из самолета, а сам рейс был задержан на 40 минут.

«Пришли двое полицейских, которые сказали, что я дебошир, и попросили покинуть самолет. Я объяснил ситуацию, и другие пассажиры, которые были со мной в салоне, также подтвердили, что все это время я никоим образом не нарушал общественный порядок. Казалось бы, представителей правоохранительных органов это убедило, и они ушли. Но затем вернулись, причем уже вчетвером. И сообщили, что стюардесса написала на меня заявление. Понимая всю абсурдность ситуации, но будучи законопослушным гражданином, я подчинился и вместе с полицейскими покинул салон самолета. В Москву я улетел на несколько часов позже, вместе с командой», – приводит слова спортсмена пресс-служба волейбольного клуба.

Директор «Факела» Николай Капранов выразил возмущение действиями сотрудников авиакомпании «Победа»: «Ну, не пошла на этот раз стюардесса навстречу нашему спортсмену – ладно. Но на каком основании его высадили из самолета? Только из-за того, что он нестандартных габаритов?». Впрочем, по его словам, клуб не будет судиться с авиакомпанией. «Победа» таким отношением к своим пассажирам уже сама себе испортила репутацию, – заявил Капралов. – Надеюсь, руководство авиакомпании сделает правильные выводы. И конечно, чисто по-человечески, ждем от авиакомпании извинений перед Александром».

Отметим, что 20-летний диагональный Александр Кимеров является кандидатом в национальную сборную России. Достижения: чемпион мира U21 (2015), чемпион мира U23 (2015), победитель Всемирной Универсиады в Кванджу (2015); бронзовый призёр Европейских игр в Баку (2015), победитель чемпионата EEVZA среди юношей (2013).

Москва, Иван Гридин

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