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Скандалы и происшествия

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Публикации за 15.03.17

СКР начал проверку по факту высадки с рейса «Победы» чемпиона мира / Длинные ноги волейболиста мешали стюардессам
Фото: ВК «Факел»

СКР начал проверку по факту высадки с рейса «Победы» чемпиона мира Длинные ноги волейболиста мешали стюардессам

Сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СКР организовали доследственную проверку по факту принудительной высадки из самолета 20-летнего нападающего новоуренгойского волейбольного клуба «Факел» Александра Кимерова перед вылетом в Москву из Самары, где проходил очередной матч чемпионата России по волейболу.

В пресс-службе СКР сообщили, что, по предварительным данным, 12 марта в аэропорту Самары сотрудники транспортной полиции принудительно высадили из самолета рейса №422 пассажира-волейболиста. Сотрудники полиции действовали в связи с распоряжением командира воздушного судна о высадке пассажира, в связи с оскорблением экипажа. В результате инцидента вылет самолета был задержан на 40 минут, а волейболист добрался до Москвы другим рейсом. «Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Действиям работников авиакомпании и сотрудников полиции будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение», – сообщили в СКР.

В авиакомпании в свою очередь утверждают, что Кимеров дебоширил. «Пассажир Александр Кимеров был снят с рейса DP422 из-за ярко выраженной агрессии, многочисленных оскорблений членов экипажа и озвученной им угрозы устроить во время полета «шоу»», – говорится в заявлении компании. Там также утверждают, что спортсмен «занял чужое место с увеличенным пространством для ног», и после «многочисленных замечаний» вернулся на свое место, «демонстративно выставив ноги в проход», чем «создал прямую угрозу безопасности полета».

В авиакомпании также обвиняют Кимерова в том, что он «неоднократно оскорблял кабинный экипаж, заявляя о своей знаменитости и претензии на больший комфорт и внимание, чем у других пассажиров», а также отмечают, что «его коллеги спокойно разместились на своих местах и не устраивали сцен». В «Победе» заявили, что намерены обратиться в суд с требованием взыскать с волейболиста расходы, понесенные из-за задержки рейса.

Как «Новый День», по версии волейбольного клуба и самого спортсмена, события развивались иначе. Кимеров при росте 215 см, поднявшись на борт, попросил стюардессу пересадить его на одно из свободных мест в ряду у аварийного выхода, где проход шире, признав, что упустил возможность выбора места при регистрации. Бортпроводница отказала спортсмену, сославшись на то, что его билет стоит дешевле. Волейболист предложил оплатить разницу на месте, но и это не помогло. Ему на выручку пошла девушка, как раз сидевшая у аварийного выхода, предложив поменяться местами. Однако стюардесса вернула пассажиров на свои места, объяснив это правилами компании. В итоге длинные ноги Кимерова оказались в проходе, мешая движению по салону.

В связи с этим принципиальная стюардесса сообщила командиру воздушного судна, что пассажир препятствует ее работе, а тот разбираться не стал и вызвал полицейских. Стюардесса написала заявление и Кимерова едва ли ни силой высадили из самолета.

Самара, Иван Гридин

Самара. Другие новости 15.03.17

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